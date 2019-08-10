Konya'da balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

KONYA (AA) - Konya'da çıktığı balkonda mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki kendisine ait kafede beslediği “Kara” isimli kedisini bir süre göremeyen Gülsün...