Konya'da balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

KONYA (AA) - Konya'da çıktığı balkonda mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki kendisine ait kafede beslediği “Kara” isimli kedisini bir süre göremeyen Gülsün Akkoyun, çevrede kedisini aramaya başladı.
Kedisini kendi imkanlarıyla kurtaramayan Akkoyun, ev sahibine de ulaşamayınca itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekibi, merdivenin yardımıyla kendiyi balkondan aldı.
Sahibine teslim edilen ve sıcak hava nedeniyle susuz kalan kedi, uzun süre su içti.