Konya'da balık satış yerleri denetlendi

KONYA (AA) - Konya'da, balık satış yerlerinde satışa sunulan deniz ve tatlı su ürünleri denetlendi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı görevliler, il merkezindeki perakende balık satışı yapan yerlerle, balık halinde denetlemeler yaptı.

Denetimlerde 35 farklı iş yerinde satışa sunulan deniz ve su ürünleri boy limiti yönünden incelenirken, bazı iş yerlerinde küçük boy lüfer ve istavrit balığı satışı yapıldığı belirlendi.

Denetimlerde 12 iş yerine toplam 23 bin 796 lira idari para cezası kesildi.