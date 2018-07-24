Konya'da Azerbaycanlı kadın tabancayla öldürüldü

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 3 çocuk annesi Azerbaycanlı kadın, tabancayla öldürüldü.

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Galericiler Sitesi'nde tabancayla vurulan bir kadının yol ortasına atıldığı ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede belirtilen adrese ulaştı.

Vücudunun 8 farklı yerine mermi isabet ettiği belirlenen Azerbaycan uyruklu Saibe Yükselir (50), ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Yükselir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Ölmeden önce katilin ismini söylediği iddiası

Saibe Yükselir'in, hastaneye kaldırılmadan önce kendisine yardım etmeye çalışan vatandaşların "Kim yaptı?" sorusuna, "Rahim" cevabını verdiği iddia edildi.

Polis, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, olayın şüphelisinin, 3 çocuk annesi Yükselir'in birlikte yaşadığı Rahim A. olduğunu belirledi.

Şüphelinin kaçtığı araç, Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Hekim Hacı Mehmet Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.

Araçta inceleme yapan polis, Rahim A'yı yakalamak için çalışma başlattı.