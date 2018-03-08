Konya'da avcılık çalıştayı düzenlendi

KONYA (AA) - Konya'da avcı derneklerinin de katılımıyla avcılık çalıştayı yapıldı.

Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8. Bölge Toplantı Salonunda düzenlenen çalıştayda, kayıt dışı avcılığın önlenmesi, genel ve devlet avlaklarının yönetimi, av silahlarının ruhsatlandırılması, av turizmi ve genel anlamda avcılıkla ilgili sorunlar ele alındığı belirtildi.

Çalıştayda 2018-2019 av sezonu için alınacak komisyon kararlarında katılım sağlayan derneklerin katkılarının da değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, çalıştayda istişare edilen konuların bir rapor haline getirileceği kaydedildi.