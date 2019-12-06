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Konya'da araçlarında 10 ruhsatsız silah bulunan 2 şüpheli tutuklandı
KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla otomobillerinde ruhsatsız 10 tabanca ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmalarının ardından Tuzyaka Mahallesi'nde...
Genel 06.12.2019, 09:47
KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla otomobillerinde ruhsatsız 10 tabanca ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.
Gözaltına alınan R.A. ve Ö.P, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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