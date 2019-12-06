Son Dakika

Konya'da araçlarında 10 ruhsatsız silah bulunan 2 şüpheli tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla otomobillerinde ruhsatsız 10 tabanca ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmalarının ardından Tuzyaka Mahallesi'nde...

Genel 06.12.2019, 09:47
Konya'da araçlarında 10 ruhsatsız silah bulunan 2 şüpheli tutuklandı
banner230

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla otomobillerinde ruhsatsız 10 tabanca ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmalarının ardından Tuzyaka Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada 07 HPF 22 plakalı otomobilde arama yaptı. Otomobilin motor bölümüne gizlenmiş halde 10 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait 10 şarjör bulundu.

Gözaltına alınan R.A. ve Ö.P, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

#jandarma #kaçak #Kulu #tabanca #Tuzyaka Mahallesi
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
İmsak 06:10
Güneş 07:38
Öğle 12:37
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@