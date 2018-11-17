Konya'da 80 yaşındaki kadın seccadesinde ölü bulundu

KONYA (AA) - Konya'da, iki gündür haber alınamayan kadın, evinde seccadesi üzerinde ölü bulundu.Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Işıkalan Sokak'taki evinde yalnız yaşayan ve iki gündür kendisinden haber alınamayan Şerife...