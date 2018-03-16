Konya'da 752 mahallenin

KONYA (AA) - Konya'da yerel kalkınmanın desteklenmesi, kırsalın kaynaklarının doğru kullanımının sağlanması, ihtiyaçlarının ve olumlu özelliklerinin keşfi ve köyden kente göçün önlenmesi amacıyla 752 mahallenin "e-desen haritası" çıkarıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, konuya ilişkin bir otelde düzenlediği basın toplantısında, tarımsal hizmetler ve sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında, insanların yaşadığı yerde hayatını idame ettirecek bütün imkanlara sahip olmasını amaçladıklarını söyledi.

İnsanların merkezlerde toplanmasının önüne geçmek, köyden kente göçü önlemek için köylerde, kırsal yerleşim yerlerinde ekonominin geliştirilmesi gerektiğini belirten Akyürek, "Amacımız köylüyü üretici kılmak ve o üretiminin bir değerinin oluşmasını sağlamaktır." dedi.

Selçuk Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirdikleri mahallelerin e-desen haritalarının çıkarılmasına ilişkin proje için Mevlana Kalkınma Ajansı ile Gıda ve Tarım Üniversitesinden de destek aldıklarını ifade eden Akyürek, "E-desen Projesi'nin amacı, 'Konyamızın kırsal yerleşim alanı kabul edilen 752 mahallesinde üretim tablosu nedir, üretim haritası nedir, çeşitlilik nedir ve oralarda hangi üretim daha verimlidir, oralarda ne üretilirse köylümüze daha çok katkı yapılır, ekonomik imkanlar açısından nasıl bir teşvik sistemi uygulamak gerekir, neyi nerede üretmeliyiz', bunların ortaya çıkarılmasıdır. Güzel bir çalışmaya imza atılmış olundu. Bir sanal haritayla da yine takip imkanı sağlandı." diye konuştu.

Akyürek, ortaya çıkarılan E-desen Projesi'nin, ortaya çıkarılan üretim deseni baz alınarak, bölgelerin teşviki ve satış imkanlarının temin edilmesiyle devam edeceğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, üretim yapan kırsal kesime özel satış noktaları oluşturulacağını bildiren Akyürek, böylece üreticinin ürünlerinin doğrudan tüketiciye ulaştırılacağını söyledi.

Akyürek, e-desen haritasının, www.konya-e-desen.com internet adresinden incelenebileceği bilgisini de verdi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Akyürek, önemli tarımsal hizmet çalışmalarına imza atmaya devam edeceklerini, tarımı, hayvancılığı ve üretimi desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.



