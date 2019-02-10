Konya'da 7 köpek ayakları bağlı halde ölü bulundu

KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde 7 köpek, ayakları bağlı halde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Gölcük Yaylası'na yürüyüş yapmak için giden dört arkadaş, yol kenarındaki karların üzerinde gördükleri kan izlerini takip...