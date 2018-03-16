Konya'da 19 engelli birey ve aileleri umreye gidecek

KONYA (AA) - Ereğli ilçesinde proje kapsamında Ereğli Engelsiz Yarınlar Derneği tarafından 19 engelli ile 19 aile bireyi olmak üzere toplam 38 kişi umreye götürülecek.

Engelsiz Yarınlar Derneği ve Ereğli Kaymakamlığının, Diyanet İşleri Başkanlığı ile istişare ederek ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında, 19 Engelli ile 19 aile bireyi olmak üzere toplam 38 kişi umre ibadetini yerine getirecek.

Proje kapsamında 24 Mart’ta kutsal topraklara doğru yola çıkarak, umre ibadetini gerçekleştirecek olan 38 kişiye seminer verildi.

Ereğli Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleşen seminerde Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Songül Vural, "Biz engelli anneleri olarak çocuklarımızı bırakıp bir yere gidemiyoruz çocuklarımıza bakacak kimseyi bulamıyoruz. Bazıları ağır engelli olabiliyor. Biz de madem ailelerimiz çok istiyor o zaman çocuklarımızı anneleri ile birlikte götürelim dedik. Projemizi Kaymakam beye sunduktan sonra sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Kutsal topraklarda engelli çocuklarımız ile birlikte ibadet edeceğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ise, "Bu projeyi bizlere sunan derneğimize teşekkür ediyorum gelip bahsettikleri zaman çok hoşumuza gitti. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu proje bir ekip çalışmasıdır. Biz de Kaymakamlık olarak bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz. Gidecek olan vatandaşlarımızın yüzlerine bakıp onların heyecanını görmek bizlere yetiyor." şeklinde konuştu.