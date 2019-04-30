Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın ziyaretleri

KONYA (AA) - Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Akyokuş bölgsinde organik tıbbi bitki yetiştirilen "Temmuz Çiftliği"ni ziyaret etti.

Vali Toprak, Konya'ya 20 kilometre uzaklıkta kurulu olan başta Gajuberry, Melisa, Hatmi çiçeği olmak üzere 80 kadar farklı tıbbi bitkinin yetiştirildiği çiftliği ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

20 dönümlük üretim alanını gezen Vali Toprak'a ziyareti sırasında eşi Funda Toprak da eşlik etti.

Çiftlik sahibi eczacı Muammer Şen, Vali Toprak'a üretim yaptıkları sahada bitkiler ve tıbbi kullanım alanları hakkında detaylı bilgi verirken, tıbbi bitki üretimiyle Türkiye'nin ülke dışına yılda milyarlarca dolar ihracat kapısı oluşturacak bir alan oluşturulabileceğini, özellikle halk arasında kurt üzümü olarak bilinen Gajuberry bitkisini yetiştirerek bu yönde yapılacak çalışmalara öncülük etme çabası içinde olduklarını söyledi.

Vali Toprak'ta ziyaretinin sonunda çiftliğin geliştirilmesi konusunda yapılacak çalışmalara destek vereceğini belirterek çiftlikten ayrıldı.

Tıbbi bitkiler açısından Türkiye, yeryüzünün yalnızca belirli bölgelerinde yetişen endemik bitki türleri açısından, Avrupa'nın pek çok ülkesinden daha fazla çeşit barındırıyor.



