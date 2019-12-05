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Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
KONYA (AA) - Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. AA Konya Bölge Müdürü Ömer Süt, makamında ziyaret ettiği Vali Toprak'a, Anadolu Ajansı foto...
Genel 05.12.2019, 12:32
KONYA (AA) - Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA Konya Bölge Müdürü Ömer Süt, makamında ziyaret ettiği Vali Toprak'a, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçki hakkında bilgi verdi.
Vali Toprak, fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu söyledi.
Fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını aktaran Toprak, AA muhabirlerini tebrik etti.
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