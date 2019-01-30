Konya Teknik Üniversitesi kampüs alanı incelendi

KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Konya Teknik Üniversitesi kampüs alanında incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Teknik Üniversitesi’nin Konya için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, öğrencilerin daha güzel imkanlarla geleceğe hazırlanmalarına katkı sağlamak için Hükümet'in, yerel yönetimlerin ve üniversitelerin her türlü çabayı gösterdiğini ifade etti.

Altay, Konya Teknik Üniversitesi için öğrencilerin daha rahat ulaşabilecekleri, sosyal yaşam alanlarına sahip kampüs alanı için incelemeler yaptıklarını kaydederek, üniversitenin Konya’ya kazandırılması ve sonrasındaki destekleri nedeniyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta’ya ve Konya milletvekillerine teşekkür etti.