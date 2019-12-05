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Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu yeni yönetim kurulu tanıtıldı

KONYA (AA) - Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu yeni yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi.Konya'daki bir otelde gerçekleştiren toplantıda konuşan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil,...

Genel 05.12.2019, 13:22
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu yeni yönetim kurulu tanıtıldı
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KONYA (AA) - Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu yeni yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Konya'daki bir otelde gerçekleştiren toplantıda konuşan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil, platformun ikinci olağan genel kurul toplantısının geçtiğimiz hafta içinde 181 üyesinden 114'ünün katılımıyla tamamlandığını söyledi.

Görgülügil, genel kurulda kendisinin yeniden başkan seçildiğini anımsatarak, platformun 17 kişiden oluşan yeni yönetim kurulu üyelerinin ise Ahmet Ağırbaşlı, Aytül Dağ, Bayram Taşdelen, Bekir Akdemir, Hasan Ali Ünlü, İdris Bilgi, Mehmet Büyükaslan, Mehmet Kanmaz, Mustafa Varol, Nurettin Kılıç, Sadık Gündoğdu, Sami Bayrakçı, Sami Sorgun, Sami Yıldız, Salih Zeki Keş, Vacid Sır isimlerinden oluştuğunu belirtti.

#konya sivil toplum kuruluşları platformu
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