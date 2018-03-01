Konya Şeker üreticiye ödeme yapacak

KONYA (AA) - Konya Şeker'in, bu sezon alımını yaptığı pancara karşılık üreticinin hak ettiği 885 milyon 146 bin liralık ödemeyi yarın itibarıyla tamamlayacağı bildirildi.

Konya Şeker'den yapılan yazılı açıklamada, 2017-18 kampanya döneminde Konya Şeker'in 16 bin 996 üreticiye sözleşmeli ekim yaptırdığı belirtildi.

Kampanya döneminde 3 milyon 865 bin 263 ton pancar alımı yapıldığı ve buna karşılık 885 milyon 146 bin liralık ödeme tahakkuk etiği kaydedilen açıklamada, ödemelerin yüzde 46’sına karşılık gelen 407 milyon 570 bin lirasını daha önce ayni ve nakdi avans olarak ödendiği, kalan 477 milyon 576 bin liranın da yarın ödeneceği aktarıldı.

- "Çiftçinin alın teri kurumadan ödeme yapılmalı"

AK Parti Karaman Milletvekili ve Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Recep Konuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şeker sektöründe ve şeker pancarı üretiminde sürekliliği ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ürüne en iyi fiyat politikasını prim desteklerine yansıttıklarını belirtti.

Üretimin artmasının ürünü üretim sürecinden başlayarak destekleme mümkün olacağını vurgulayan Konuk, şunları kaydetti:



"Yani tohum tarlaya düşmeden üretici desteği arkasında hisseder, tarladaki bütün süreçlerde üretici yalnızlık yaşamaz, ürününün de karşılığını alırsa, hem üretmeye devam eder hem de daha çok üretmek için şevki artar. Konya Şeker’in yıllardır tavizsiz uyguladığı üretim ve sanayileşme stratejisinin özü budur. Ürünün yere düşmesine, tarlada kalmasına müsaade etmeyeceksiniz. 'Bugün git, yarın gel' düzenini değiştirecek ürünün bedelini, çiftçinin alın teri kurumadan ödeyeceksiniz. Ürünün karşılığını hak terazisinden sapmadan vereceksiniz. Yani Konya Şeker gibi olacaksınız, Konya Şeker modelini uygulayacaksınız."