Konya Şeker üreticilerin bayram avanslarını bayram öncesi yatıracak

KONYA (AA) - Konya Şeker Ramazan Bayramı dolayısıyla üreticilerin bayram avanslarını hesaplarına perşembe günü yatıracak.

Üreticilerin bayramı maddi kaygılardan uzak bir şekilde geçirebilmesi için hayata geçirilen avans uygulaması her bayram öncesinde yapılıyor.

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk yaptığı yazılı açıklamada, Konya Şeker olarak mesuliyetlerinin üreticinin yükünü hafifletmek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ekonominin genel şartları ne olursa olsun, ekonomik dalgalanmalar ne kadar zorlarsa zorlasın biz 2001'de de 2009'da da bu duruşumuzdan taviz vermedik. Biz şirketin yükünün değil üreticinin omuzundaki yükün hafiflemesinin hesabını yapan, üreticinin omuzundaki yükü hafifletince kendini başarılı sayan bir kurumuz. Bütün şirketlerin temkini elden bırakmadığı hatta bazılarının aşırı temkinli davrandığı bir konjonktür bu dönem. Ancak bizi bütün şirketlerden ayıran bir husus var, biz üretici şirketiyiz. Üreticinin işi beklemez, ihtiyaçları ertelenemez hele bayram harcaması hiç ertelenemez ve bizim mesuliyetimiz üreticimizin yükünü paylaşmak, o yüke omuz vermek. Biz avans uygulamasıyla da o yüke bir nebze de olsa omuz verdiğimizi düşünüyoruz."