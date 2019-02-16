Konya şampiyonu olan filenin sultanları ödüllendirildi

KONYA (AA) - Beyşehir Kaymakamı ve Hüyük Kaymakam Vekili Yusuf Özdemir, Konya şampiyonu olan Hüyüklü voleybolcuları ödüllendirdi.

Hüyük Yunus Emre Ortaokulu Konya Kulüpler Arası Midi Kızlar Voleybol Müsabakaları'nda set vermeden il birinciliği, okullararası yıldız kızlarda da il ikincisi oldu.

Hüyük Kaymakam Vekili Yusuf Özdemir, ilçeyi başarıyla temsil ederek Konya şampiyonu olan öğrencileri Hüyük Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde tebrik ederek, ödüllendirdi.

Kaymakam Özdemir, öğrencilere eşofman ve forma takımı hediye ederken, Belediye Başkanı Mehmet Şahin de sporcuları altınla ödüllendirdi.

Programa, Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, kurum amirleri ve şampiyon olan öğrenciler katıldı.















