Konya Ovası'nda 190 bin 850 dekar arazi suya kavuşacak

KONYA (AA) - Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Mevlüt Aydın, "Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında bulunan Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları İnşaatı tamamlandığında toplamda 190 bin 850 dekar tarım arazisi suya kavuşacaktır." dedi.

Aydın, yazılı açıklamasında, DSİ'nin Konya'ya yaptığı yatırımların sürdüğünü belirtti.

Konya Ovası'nda, mümbit toprakları su ile buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya çalıştıklarını ifade eden Aydın, son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını vurguladı.

Aydın, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde, kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "GÖLSU" projesinde Konya'nın da nasibini aldığını aktardı.

- Ekonomiye yılda 156 milyon lira destek

Son 16 yılda Konya'da 738 bin 590 dekar araziyi sulamaya açtıklarını anımsatan Aydın, şunları kaydetti:

"Konyalı çiftçilere yıllık 973 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında bulunan Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları İnşaatı tamamlandığında toplamda 190 bin 850 dekar tarım arazisi suya kavuşacaktır. Çalışmalar kapsamında 65 bin 115 metre CTP, 139 bin 420 metre PE100 boru imalatı, 6 adet toplam uzunluğu 283 metre yatay sondaj, muhtelif tiplerde toplam 883 adet sanat yapısı, yaklaşık 10 kilometre tahliye kanalı imalatı, otomatik geri yıkamalı tambur filtre istasyonu imalatları tamamlandı. Hidrostatik testler devam etmekte olup 2018 sonu itibari ile 67 bin dekar alan sulamaya hazır hale getirildi. 2019 yılında 17 kilometre PE100 boru imalatı ve sanat yapıları ile toplamda sulamaya hazır hale getirilecek olan alan 72 bin dekara ulaştırılacak."

Aydın, çalışmaların, 2019 birim fiyatları ile dekar başına 817,5 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine de yıllık 156 milyon lira katkı sağlanacağının altını çizdi.



