KONYA (AA) - Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Gerçekten Konya neredeyse ülkemizin lokomotifi haline gelmiş 180 tane ülkeye ihracattan bahsediliyor bunlar az buz rakamlar değil." dedi.

Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Semerkand Vakfı binasında düzenlenen "Bir konu bir konuk" proğramına onur konuğu olarak katıldı.

Toprak, burada yaptığı konuşmada, Konya'da 2 bin 900'ün üzerinde dernek olduğunu belirtti.

Konya'nın Türkiye'de tarımın merkezi olduğunu vurgulayan Vali Toprak, "15-16 kalemde biliyoruz ki; Türkiye'de birinci sırayı tutuyoruz. Mesela buğday üretimi, pancar üretimi, arpa üretimi gibi, yine aynı şekilde 10-15 tane ürün çeşidinde de ikinci sırayı tutmuş bulunuyoruz. Hayvan sayısına baktığımız zaman büyükbaş hayvancılıkta birinci sıradayız, küçükbaş hayvancılıkta ikinci sıradayız, yani tarım merkezi, tahıl merkezi olma özelliğimizi devam ettiriyoruz." dedi.

Türkiye'de tarım makinalarının yüzde 60 ile 70 arasındaki üretiminin Konya'da gerçekleştiğini aktaran Vali Toprak, şöyle devam etti:

"Gerçekten Konya neredeyse ülkemizin lokomotifi haline gelmiş, 180 tane ülkeye ihracattan bahsediliyor bunlar az buz rakamlar değil. Airbus’ın uçağına bile buradan parça gidiyorsa bunlar az buz mevzular değil. Onun için inşallah Konya daha da katlanarak bu işleri ilerleterek çok daha iyi bir noktaya gelecek."

"Sanayimiz çok büyük bir atılım içinde"

Bir önceki yıla göre sanayi üretiminde yüzde 16 artış olduğunu anlatan Vali Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii buranın başka bir avantajı da sanayi ürünlerinde çeşitlilik fazla. Mesela Kayseri'ye baktığımızda mobilyaya büyük bir ağırlık verilmiş, biraz da tekstil diyelim birkaç alanda ama Konya araba parçasından tarım makinaları parçalarına, anahtar teslimi fabrika üretiminden kimyasal üretimlerden ambalajlamadan ve en önemlisi de son dönemde ön plana çıkan savunma sanayi konusunda gerçekten Türkiye'nin yıldızına dönüşmüş durumda. Fabrikalarımızın Türk savunma sanayimize çok büyük katkılar verdiğini gördüm. İki gün önce birkaç fabrikayı ziyaret etme imkanı buldum. Patlayıcıyı uzaktan imha etme makinaları, rokete bile dayanaklı kabinler, roket içeri girdiğinde patlatmayan onu söndürecek sitemler bunların Konya'da üretiliyor olması çok büyük bir olay. Yine bu fabrikaları gezdiğimde Ar-Ge kısımlarının TÜBİTAK ile ortak çalıştıklarını, bazı noktalarda TÜBİTAK'ın bile önüne geçtiklerini gördüm. Daha önde gittiklerini gördüm, gerçekten gurur duyulacak bir şey bu."

Vali Toprak, Konya'yı daha ileri noktaya taşımak için üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve basın ile birlikte çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek, "Türkiye'mizin, milletimizin, vatanımızın en önemli lokomotiflerinden birisi Konya olmuş. Bundan sonra da olmaya devam edecek inşallah." diye konuştu.