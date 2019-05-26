Konya Milletvekili Samancı ilçe ziyaretlerinde

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir ve Hüyük ilçelerini ziyaret etti.

Samancı, Beyşehir ilçesinde bazı esnafı ziyaret etti. Samancı, sohbet ettiği esnafın ramazan ayını ve yaklaşan bayramlarını tebrik etti.

Samancı'nın bir sonraki ziyaret adresi Hüyük ilçesi oldu. Samancı, burada kendisine eşlik eden Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'le birlikte bir süre önce hizmete giren yeni devlet hastanesini ziyaret etti.

Samancı, hastanede servisleri gezerek yatarak ve ayakta tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Samancı, daha sonra Hüyük'e bağlı Çavuş ve Değirmenaltı mahallelerinde çilek üretimi yapan çiftçileri mesai yaptıkları tarlalarda ziyaret etti.

Samancı, tarlalarda çalışan kadınlarla da bir araya gelip sohbet ederken, üretimle alakalı kendisine aktarılan sorun ve talepleri de dinledi. Samancı, üreticilere verimli ve bereketli bir hasat sezonu geçirmeleri dileğinde bulundu.