KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Seydişehir'de esnafları ziyaret etti.

Milletvekili Gülay Samancı, ilçe merkezindeki esnafları ziyaretinde Türkiye'yi nasıl daha fazla büyüteceklerinin çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Türkiye'yi, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceklerini kaydeden Samancı, "16 yılda ülkemizi büyüttük. Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi büyüttüğümüzde Allah'ın izniyle ülkemizi, dünyadaki ilk 10 ülke arasına sokma hedefine ulaşıyoruz. Bizim işimiz Türkiye'ye eser kazandırmaktır. Milletimiz, Türkiye'nin yaşadığı değişimin, dönüşümü görüyor." dedi.

Samancı'ya ziyaretlerinde AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.