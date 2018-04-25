Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KONYA (AA) - Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11'i muvazzaf 13 askerden 7'si tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 6 şüpheli ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 Nisan'da Konya merkezli Ankara, İstanbul, Adana, Malatya, Amasya ve İzmir'de FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 11'i muvazzaf 12 kişi gözaltına alınmıştı.