Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KONYA (AA) - Konya merkezli 43 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 17 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 57'ye çıktı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen 84 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 57'ye yükseldi.
Adreslerinde bulunamayan 27 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 43 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, dün FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, düzenlenen operasyonla zanlılardan 40'ı gözaltına alınmıştı.