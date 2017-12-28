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Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- Örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 34 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 53 şüpheliden 18'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

28 Aralık 2017 Perşembe 10:35
Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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KONYA (AA) - Konya merkezli 34 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 53 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 53 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i cezaevine gönderildi, 35'i yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Salıverilen şüphelilerden 27'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

Zanlıların yakınları, görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Adreslerinde bulunamayan 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 Aralık'ta aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, Konya merkezli 34 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 53 zanlı gözaltına alınmıştı.

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