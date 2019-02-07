banner271

Konya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu

- Operasyon kapsamında biri muvazzaf 10 zanlı yakalandı

Konya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu
banner230

KONYA (AA) - Konya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, biri muvazzaf 10 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, biri muvazzaf 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Zanlılardan 9'unun, askeri okullarda öğrenciyken daha önce ihraç edildiği bilgisine ulaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

YORUM EKLE
Gönder