Konya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

KONYA (AA) - Konya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 5 kişi ile örgüt üyesi olduğu öne sürülen bir avukat yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 kişi ile örgüt üyesi olduğu değerlendirilen bir avukat hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, ByLock kullandıkları iddia edilen 5 kişi ile örgüt üyesi olduğu değerlendirilen bir avukatı gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.