Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

KONYA (AA) - Konya merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 21'e çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu, hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 4'ü daha yakalandı.

Böylece gözaltına alınanların sayısı 21'e yükseldi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından periyodik ve ardışık olarak arandıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Konya merkezli 8 ilde, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 17 şüpheli yakalanmıştı.