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Konya merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu: 84 gözaltı kararı

Konya merkezli 43 ilde, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddia edilen 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

09 Mart 2018 Cuma 10:07
Konya merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu: 84 gözaltı kararı
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KONYA(AA) - Konya merkezli 43 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı oldukları iddia edilen 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY adına eylem ve faaliyette bulunduğu tespit edilen 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 43 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Muhabir: Savaş Güler

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Türkiye
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