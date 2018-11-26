Konya İl Sağlık Müdürü Koç'tan hastane ziyareti

KONYA (AA) - Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Beyşehir Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Koç, sağlık tesislerinin verimliliğini değerlendirmek ve problemleri yerinde tespit ederek çözüme kavuşturmak amacıyla Beyşehir Devlet Hastanesi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Koç, "Bu toplantılardaki temel amacımız, hastanelerimizin ihtiyaçlarını yerinde görmek ve hastane birim sorumlularımızın bizlere iletebilecekleri sorun ve önerileri hep birlikte değerlendirip ortak akılla güzel bir sonuca vararak, sunduğumuz hizmetleri daha ileriye taşıyabilmektir." dedi.

Sağlık hizmetlerinde en ufak bir aksaklık yaşanmasına meydan vermeden ve israfı önleyerek hizmet sunmanın önemine değinen Koç, şunları söyledi:

"Ülkemiz dünya üzerinde çok önemli ve stratejik bir konumda. Atalarımız, ‘Güzelin derdi çok olur’ demiş. Ülkemizi darbelerle, terörle ve ekonomik saldırılarla uğraştırıyorlar. Bu nedenle böylesine hassas dönemlerde bizlerin de daha hassas davranması gerekiyor. Bizler bu dönemde israfı önleyerek en verimli hizmeti sunma gayreti içerisinde olmalıyız."

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Sıtkı Küçükbuzcu da hastane yönetimi olarak 2018 yılında önemli projeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Toplantının ardından Koç, hastane idarecileri ve beraberindekilerle hastaneyi gezerken servislerde yatarak tedavi gören hastaları da ziyaret etti.





