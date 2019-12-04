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Konya İHH İnsani Yardım Derneği'nden Suriye'ye gıda yardımı
KONYA (AA) - Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından son 3 ay içinde Suriye'ye toplam 13 tır insani yardım malzemesi gönderildi. Konya İHH İnsani Yardım Derneği'nden yapılan açıklamada, hayırseverlerin...
Genel 04.12.2019, 15:56
KONYA (AA) - Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından son 3 ay içinde Suriye'ye toplam 13 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
Konya İHH İnsani Yardım Derneği'nden yapılan açıklamada, hayırseverlerin de destekleriyle ülkedeki iç savaşta yaşadıkları yerleri terk edemeyen ve gıda sıkıntısı çeken Suriyeli ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edildiği bildirildi.
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