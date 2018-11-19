Konya eTwinning gönüllüleri Karapınar'ı ziyaret etti

KONYA (AA) - Konya eTwinning gönüllüleri, "eTwinning Ateşi Her Yerde" Projesi kapsamında, Karapınar ilçesini ziyaret etti.

Proje kapsamında Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezini ziyaret eden öğrenciler, erozyonun dünü bugünü hakkında bilgi aldı.

Bin çam fidanını toprakla buluşturan katılımcılar, Örnek Tepe'yi gezdi, Meke Gölü ve Acıgöl'ü görme fırsatı buldu.

Programa katılan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altıntaş, yaptığı açıklamada, proje kapsamında Konya ve ilçelerini tanıtmayı, doğa ve çevre sevgisi aşılamayı, duyarlılığı artırmayı ve kaynaşma amacıyla öğretmen, öğrenci ve velileri bir araya getirerek etkinlikler düzenlemeyi amaçladıklarını kaydetti.