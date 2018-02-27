Konya Cumhuriyet Başsavcısı Tezcan'a ziyaret

KONYA (AA) - Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan'a, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan AA 2017 Yıllığı takdim edildi.

Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Ahmet Kayır, Tezcan'ı makamında ziyaret ederek, AA'nın 2017 yılı haber ve fotoğraf arşivinden hazırladığı yıllığı sundu.

Yıllığı inceleyen Tezcan, AA'nın 2016 yıllığını çok beğendiğini, 2017 yıllığının da içeriğini merak ettiğini söyledi.

Hazırlanan yıllığı bir süre inceleyen Tezcan, emeği geçenlere teşekkür ederek hazırlanan yıllığın arşiv niteliğinde olduğunu dile getirdi.