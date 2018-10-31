Konya Büyükşehir Belediyesine uluslararası

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Alaaddin-Adliye Raylı Sistem Hattı'ndaki katenersiz tramvay projesi, uluslararası ödüle layık görüldü.

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi binasında düzenlenen Uluslararası İdealkent Ödülleri Töreni'nde, Büyükşehir Belediyesi "Konya Tarihi Kent Merkezinde Katenersiz Tramvay ile Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması" projesiyle katıldı.

Törende, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin, Kentsel Koruma Ödülü'nü Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu'ndan aldı.

Şahin, yaptığı açıklamada, şehirlerin inşasında medeniyetlerin önemli bir yer tuttuğunu belirterek "Büyük İslam mutasavvıfı Hazreti Mevlana'nın türbesi civarından geçen tramvayların ses ve gürültüyle, ruhaniyetini rahatsız etmemesi için tramvay sistemini katenersiz yaptık. Projemizi ödüle layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Türkiye'den farklı şehirlerin belediye başkanları ve yöneticilerinin katıldığı törende, 14 dalda 21 ödül verildi. Ödüle layık görülen projeler, Avrupa Konseyi binasında bir hafta boyunca sergilenecek.



