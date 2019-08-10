Konya Büyükşehir Belediyesi bayram öncesi hazırlıklarını tamamladı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kurban Bayramı öncesi belediye olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Başkan Altay, bayram öncesi Tatlıcak bölgesindeki Hayvan Park ve Pazar Yeri Tesisleri'ni yerinde inceleyerek, alıcı ve satıcılarla bir süre sohbet etti.

Altay, kurban pazarlığı yapan vatandaşlar arasında bazen fiyat arabuluculuğu yaptı.

Başkan Altay, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesi olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Veteriner hekimlerin bu alanlarda kurbanlık hayvanların sağlık ve belge kontrollerini sürdürdüğünü ifade eden Altay, "Yine, ilçe belediyelerimizin belirlediği kurban kesim yerlerinde gerekli hazırlıklar yapıldı. Belirlenen kurban satış ve kesim yerleri dışında kurban satışına ve kesimine müsaade etmiyoruz. Kurban satış ve kesim yerlerinde oluşacak her türlü atıkların çevre kirliliğine mahal bırakmayacak şekilde toplanması ve temizlenmesi konusunda da hassasiyet gösteriyoruz." dedi.

Bayramda, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin belirlediği alanlar dışında kurban kesimi yapanlara belediye ekiplerinin cezai yaptırım uygulayacağını ifade eden Altay, çevre ve insan sağlığı açısında tüm Konyalılardan bu konuda hassas davranmalarını ve kurallara uymalarını istedi.

Öte yandan belediye ekipleri bayramın son gününe kadar kentte satılan kurbanlık hayvanların ücretsiz olarak genel muayenesi, yaş tayini ve ultrason ile gebelik testi kontrolünü de yapmayı sürdürecek.

- Toplu ulaşım ve park yerleri ücretsiz

Başkan Altay bu yıl ilk kez etlerle ilgili de bir muayene hizmeti başlattıklarına dikkati çekerek, şunları kaydeti:

"Hemşehrilerimiz bayram boyunca hastalığından şüphe ettikleri kurbanlık etleriyle ilgili nöbetçi veteriner hekimlerimizi Alo 153 üzerinden arayarak ücretsiz hizmet alabilecek. Toplu ulaşım araçlarımız bayramın birinci ve ikinci günü ücretsiz, üçüncü ve dördüncü günü yüzde 50 indirimli hizmet verecek. Belediyemize ait kapalı, yol üzeri ve açık otoparklarımız bayram sonuna kadar ücretsiz hizmet verecek. Hemşehrilerimiz bayram tatili boyunca İtfaiye için 112; diğer tüm talepler için Alo 153'ü, 24 saat arayabilirler."