KONYA (AA) - Kurban Bayramı tatili nedeniyle Konya- Antalya kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Ekipler Seydişehir Marangozlar Kavşağı'ndan Antalya istikametine giden araçları durdurarak sürülere uyarılarda bulunuyor.
KONYA (AA) - Kurban Bayramı tatili nedeniyle Konya- Antalya kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Antalya - Konya kara yolunda, trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Seydişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kara yolunda bayram...
KONYA (AA) - Kurban Bayramı tatili nedeniyle Konya- Antalya kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Ekipler Seydişehir Marangozlar Kavşağı'ndan Antalya istikametine giden araçları durdurarak sürülere uyarılarda bulunuyor.