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Konya-Antalya kara yolunda kar yağışı

KONYA (AA) - Konya Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde yağan kar bölgeyi beyaza bürüdü.Konya Antalya kara yolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bölgeyi tamamen kapladı.Karayolları ekipleri...

Genel 12.12.2019, 10:27
Konya-Antalya kara yolunda kar yağışı
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KONYA (AA) - Konya Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde yağan kar bölgeyi beyaza bürüdü.

Konya Antalya kara yolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bölgeyi tamamen kapladı.

Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, trafik ekipleri sürücüleri ağır ve dikkatli gitmeleri konusunda uyarıyor.

#Alacabel mevkisi
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