Konya 6. Bilim Festivali başladı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesince öğrencilerin bilim merakını geliştirmek amacıyla altıncısı düzenlenen Bilim Festivali'nin kapıları, bu yıl "Sen de Yapabilirsin" temasıyla açıldı.

Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin açılışında, hava şartlarının festivalin yapılmasına elverişli olduğunu söyledi.

Festivalde yaklaşık 100'e yakın standın olduğunu belirten Canbolat, "Festivale 30'a yakın kuruluşun katkısı var. Büyükşehir Belediyemizin böyle bir organizasyonu yapmasından dolayı son derece memnunuz. Üç gün boyunca çocuklarımızı festival kapsamında burada ağırlayacağız. 100 binden fazla ziyaretçinin burayı gezmesini bekliyoruz. İlçelerimizden, çevre illerimizden ve kent merkezindeki okullarımızdan festivalimize katılmalarını istiyoruz. Bütün ailelerimizi ve Konyalıları buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da festival sayesinde, çocukların stantlarda bilimle tanıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Üç gün boyunca çocuklarımıza bilimi sevdirecek etkinlikler düzenleyeceğiz. Ziyaretçiler aynı zamanda TÜBİTAK destekli bilim merkezimizi de ziyaret edebilirler. Burası bugüne kadar 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan, Türkiye'nin en güzel bilim merkezlerinden birisidir. Festivalimiz Türkiye'de bir marka olma yolunda hızla ilerliyor."

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise festivalin, gençlerin geleceğe güvenle bakması için yapılan çalışmalardan biri olduğuna dikkati çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, kurumların temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrenciler ve bilim meraklılarının, teknolojik cihazları deneyimleme imkanı bulacağı festival, 7 Ekim'de sona erecek.



