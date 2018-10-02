KONYA (AA) - Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Öner Tekin, "Ülkemiz, F-35 uçaklarına bile çok ciddi anlamda üretim yapmaktadır. Hatta bazı parçalarını sadece Türkiye üretmektedir" dedi.

Konya 3. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri kapsamında açılan fuarda, ASELSAN tarafından geliştirilen SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, MPT-76 milli piyade ve keskin nişancı tüfekleri de yer aldı.

SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Öner Tekin, Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Konya 3. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri"nde yaptığı konuşmada, savunma ve havacılık sanayisinin stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

Tekin, savunma ve havacılık sanayisinin komşu sektörlere de amiral gemisi görevi üstlendiğine işaret ederek, "Sektör geçtiğimiz yıllarda çok önemli aşamalardan geçmiş, bugünkü altın çağına ulaşmıştır. Savunma sanayisi son 16 yılda büyük ivme yakaladı. Tamamen yurt içinde tasarım ve geliştirme yapılan Ar-Ge'si, üretimi yapılan modele geçtik. Bu model bugün geldiğimiz altın çağa ulaşmamızı sağladı." diye konuştu.

- F-35'in bazı parçaları sadece Türkiye'de üretiliyor

Türk savunma ve havacılık sektörünün her türlü kara, deniz platformu ile konvansiyonel silah, mühimmat, taktik ve hassas vuruş gücü olan silah sistemlerini özgün olarak tasarladığını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Bunun yanında bu ürünleri dünya pazarında rekabetçi olarak pazarlamaya başlamış bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde havacılık sektörünün platform alanında kendi savaş uçağımız, Atak helikopterinin envantere girmesi gibi alanlarda çok daha ileri seviyeye geleceği açıktır. Şunu da belirtmek gerekir ki ülkemiz, F-35 uçaklarına bile çok ciddi anlamda üretim yapmaktadır. Hatta bazı parçalarını sadece Türkiye üretmektedir. Yine son yıllarda sivil havacılık konusunda da ciddi ilerleme kaydettik. Ülkemiz ve sektörümüz, Airbus ve Boeing'in de çok önemli tedarikçileri haline gelmiştir."

Tekin, sektörün ihracat performansına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Sektörün toplam satış tutarı 6,7 milyar dolar seviyesine çıktı. Satışın yüzde 18'i Ar-Ge'ye harcanıyor. Bu çok büyük bir rakam. Savunma sanayisinde kendi ürünlerimize sahip olmayı çok iyi kavramışız. Cironun yüzde 18'ini bu şekilde Ar-Ge projelerine harcamaya başlamışız. Performans anketleri sonuçlarına göre 2016'da 1,677 milyar dolar ihracatımız 2017'de 1,746 milyar dolara çıkmıştır. Gümrük çıkışlarına göre ihracat resmi rakamları ise bunun üzerine yurt dışı döviz kazandırıcı hizmetleri de kattığınızda 1,82 milyar dolar civarına erişmiş bulunmakta. Resmi ihracat rakamlarını dikkate aldığımızda, Türkiye savunma ve havacılık sanayisi ihracatında dünyada 12. sıraya giriyor. Bu çok önemli bir yer, inşallah daha yukarılara taşıyacağız. Bu sonuçlarla Türkiye uluslararası savunma sanayi araştırma kurumlarına göre bölgesel güç ve yükselen üretici 6 ülkeden biri olarak açıklanmaktadır.”

KSO Başkanı Memiş Kütükcü de Konya'da 100'ün üzerinde firmanın savunma ve havacılık sanayisine çalıştığını ifade etti.

Bu firmaların çoğunluğunun ihracat yaptığına dikkati çeken Kütükcü, "Konya, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ihracatının yüzde 94,5'ini gerçekleştiren 5 şehir arasında yer alıyor. Ankara, İstanbul, Eskişehir ve İzmir'in ardından geliyoruz. Son 10 yılda ihracatımızı 3,5 kat artırdık. Konya'da MPT-76, MİLGEM, Altay tankı ve hava-kara milli projelerde yer aldık. ASELSAN, TAİ, Roketsan, Makine Kimya Enstitüsü gibi ana yüklenicilere hizmet veren firmalarımız var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından savunma sanayi sergisinin açılışı yapıldı.



İki gün sürecek zirvede açılan mini fuarda, ASELSAN tarafından geliştirilen SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, MPT-76 milli piyade ve keskin nişancı tüfekleri de sergileniyor.

Zirveye, Konya Valisi Yakup Canbolat, Savunma Sanayii Başkanlığı Harekat Destek Grup Başkanı Yüksel Ünal ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.



