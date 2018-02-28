KONYA (AA) - Konya'nın, "2020 Dünya Kitap Başkenti" olması için UNESCO'ya başvuru çalışmaları başlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, konuya ilişkin bir otelde düzenlenen basın toplantısı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ilçe belediye başkanları, şehirdeki üniversitelerin rektörleri, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, toplantıda yaptığı konuşmada, Konya'nın "Dünya Kitap Başkenti" adaylığı kararının hayırlı olmasını diledi.

Konya'nın "Dünya Kitap Başkenti" unvanına layık ve bu anlamda altyapısının güçlü olduğunu belirten Oğuz, "2005 yılında ‘İnsanlığın sözlü ve somut olmayan başyapıtları' diye dünyanın 90 eserinden, unsurundan oluşan bir başyapıt ilanı olmuştu. Bunun kapak fotoğrafı sema ayinindeki bir semazendi.” dedi.

UNESCO tarafından 2007'nin "Mevlana Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Oğuz, “Herhangi bir ülke vatandaşı bunlardan söz ediyorsa Mevlana’ya atıfta bulunur. Özellikle de 'Gel' çağrısı herkesin bildiği bir çağrıdır. 13. yüzyılda beş devasa eseriyle insanlığa çok büyük bir külliyat armağan etmiş Mevlana'nın şehri olmak bile Konya’nın kitap başkenti olma adaylığını güçlendiren bir durum." diye konuştu.

- "2020 için, boşlukta olan yıl için Konya’yı aday gösteriyoruz"

Oğuz, Dünya Kitap Başkenti programının 2001 yılında başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sene ‘Dünya Kitap Başkenti’ Atina, gelecek yıl da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika şehri olacak. 2020 için, boşlukta olan yıl için Konya’yı aday gösteriyoruz. Burada UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak bizim görevimiz UNESCO sistematiği içerisinde hazırlanacak dosyanın en uygun dille, en özlü şekilde sunulmasına katkı sağlamak, bunun sonucunda da ‘Bu dosya bizim açımızdan da uygundur’ şeklinde bir referans veya uygunluk mektubunu hazırlayıp vermek olacak."

- "Konya Türkiye'deki kitap üretim miktarları bakımından ya üçüncüdür ya da dördüncüdür"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Turşucu da Konya’nın çıktığı bu yolda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Konya'nın kütüphane kullanıcı sayısında ülkede birinci sırada olduğunu aktaran Turşucu, "Konya Türkiye'deki kitap üretim miktarları bakımından ya üçüncüdür ya da dördüncüdür.” dedi.

Turşucu, Genel Müdürlüğe bağlı bin 148 kütüphane bulunduğunu ancak bunun yeterli olmadığını, daha fazlasını yapmak istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"İleriye dönük umudumuzu, güvenimizi arttıran önemli adımlardan birisi, yerel yönetimlerimizin bu yola baş koymuş olması. Yerel yönetimler, geçmişte hiç olmadığı kadar nitelikli, etkin, verimli halk kütüphaneleri açmaya başladı. Kendi motivasyonumuzu aşağı çekmememiz gerekiyor. Türkiye’de 'iyi haber korkusu' var. Genelde tekrar edilen; ‘Türk insanı okumaz, kitap satılmaz, kitap üretilmez’ gibi bazı yanlışlar var. Hayır, elimizde istatistikler var. Bu yeterli mi değil ama yeterli olmaması, böyle bir başarıyı elde etmediğimiz anlamına gelmez."

Konya Valisi Canbolat da okumanın insan için en kolay ve doğru öğrenme yolu olduğunu aktardı.

Dünyanın değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Canbolat, “Ülkemizin bu yarışta geri kalmamasının en önemli yolu, insanlarımızı okumaya teşvik etmektir. Bilgiye ulaşmanın birçok yolu vardır ancak en kalıcı olanı ve beyni yoruma, analize sevk eden tek yol okumaktan geçmektedir." ifadelerini kullandı.

Canbolat, Konya’nın kitaba değer veren bir şehir olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Şiirin, edebiyatın, sanatın, kültürün, medreselerin şehri, kadim Başkent Konya'mız, böyle önemli bir unvanı fazlasıyla haketmektedir. Bu şehir medeniyetimizin mayalandığı şehirdir. Bu şehir şu anda kütüphanelerinde 50 bin el yazması kitabı, eseri barındırmaktadır."

Konya’nın her anlamda birçok değere sahip, çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan bir şehir olduğunu anlatan Canbolat, şehrin "Dünya Kitap Başkenti" ilan edilmesinin, tüm vatandaşların ortak hedefi olmasını gerektiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek de Konya'nın yayımcılıkta ülkenin ön plana çıkan şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Bu açıdan "Dünya Kitap Başkenti" adaylığında Konya olarak güçlü bir altyapıya sahip olduklarını ifade eden Akyürek, "Üniversitelerimizle, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle, belediyelerimizle, odalarımızla, birliklerle, derneklerle ve yayınevlerimizle birlikte inşallah 2020 Dünya Kitap Başkenti sıfatını Konya'mıza kazandırmak istiyoruz. UNESCO nezdinde bu sıfatı kazandığımızda, 2001 yılında başlayan 'Kitap Başkenti' sıfatını ilk defa ülkemize getirme fırsatını bulmuş olacağız." şeklinde konuştu.