"Konutta bu faiz oranının tekrar bulunması çok zor"

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ/UĞUR ASLANHAN - Son dönemde konut kredisi faiz oranlarının diğer kredi türlerinin aksine düştüğünü belirten sektör temsilcileri, fiyatların da bir miktar gevşemesiyle şu anda konut almanın tam zamanı olduğunu belirtiyor.

Sektör temsilcileri, konut fiyatlarında ve kredi faiz oranında bu rakamların bir daha görülemeyeceğini kaydetti.

Son 6 aylık dönemde konut kredisi faizleri 50 baz puan düşerken, ihtiyaç kredisi faizleri 140 baz puan, ticari kredi faizleri 420 baz puan ve taşıt kredisi faizleri 590 baz puan yükseldi.

Diğer faiz enstrümanları artarken, konut kredisi faiz oranlarının düşmesi sektör temsilcilerinin yanı sıra konut alıcılarını da heyecanlandırdı.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konut kredisi faiz oranlarının uzun süredir yüzde 1'in üzerinde seyrettiğini belirterek, Ziraat Bankası'nın 10 Mayıs'ta başı çekmesiyle kamu bankalarının ve bazı özel bankaların konut kredisi aylık faiz oranlarını yüzde 0,98'e düşürdüğünü anımsattı.

Her zaman söylendiği gibi faiz oranında psikolojik sınırın yüzde 1 olduğunu dile getiren Aşa, "Son 2 yıla göre konut fiyatları çok artmıştı. Son 2 yıldır da faizler yüksekti. Bu yüzden özellikle orta ve alt gelir grubu alımlarını erteliyordu." dedi.

Aşa, bu faiz indirimi ile bekleyen alımların harekete geçtiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Faiz oranı yüzde 1'in altına düşerken, son 2 yıldır da konut fiyatları gevşedi ve ciddi artış yaşanmadı. Şu an konutta fiyatlar da faiz oranları da uygun, konutta seçenek de çok. Hem konut almayı bekleyen, hem de alınmayı bekleyen konut var. Bu yüzden konut almanın tam zamanı. Fiyatlar da gevşemişken imkanı olan, kafasına yatan evi bulan tüketiciler mutlaka konut alsın. Bir daha bu faiz oranı ile bu fiyatları bulmak çok çok zor."

Aşa, büyük özel bankaların bu faiz indirimine yanaşmadığını belirterek, bu yüzden sektörde hareketlilik yaşansa da istenilen patlamanın gerçekleşmediğini anlattı.

Ziraat Bankası'nın kredi limitini 500 bin lira olarak belirlediğini aktaran Aşa, burada da bir sıkıntı olmayacağını, zaten piyasadaki alıcıların talebinin 300-500 bin lira arasındaki konutlar olduğunu sözlerine ekledi.





- "Beklentimiz faizin bu eşikte kalması"





Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, konut satışlarına bakarken, talebi 5-10 yıllık projeksiyonlar çerçevesinde uzun dönemli değerlendirmenin daha yerinde olacağını belirterek, "Büyüyen nüfus, artan şehirleşme ve mevcut konut stokunun depreme karşı dayanıksız olması gibi faktörler, İstanbul başta olmak üzere, konut talebinin uzun dönemde canlı kalmasını sağlayacak." dedi.

Uyan, konjonktürel olarak, kredi faizleri gibi nedenlerle bireysel yatırımcıların zaman zaman satın alma kararlarını ertelemelerinin söz konusu olabildiğine işaret ederek, "Ancak bu, müşterilerin kararlarından vazgeçtikleri anlamını taşımaz. Dönemsel olarak satışlarda iniş çıkışlar görülmesi son derece doğal. Uzun vadeli projeksiyonlara odaklanarak ilerlemekte fayda olduğu düşüncesindeyim." yorumunu yaptı.

Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, sektöre kazandırılan yeni düzenlemelerin ardından bankaların kredi faizlerini geri çekmesiyle başlayan ulusal kampanya ile sektörün eski günlerdeki canlılığına kavuştuğunu belirterek, "Bankaların faiz oranlarındaki indirimi ile nisan ayında yüzde 15 sınırına dayanan konut kredi faiz oranı, haziranda neredeyse yüzde 13'e geriledi. Cumhurbaşkanı ve hükümetimizin sektörün canlandırılmasına yönelik çabaları sektörümüze adeta can getirdi." diye konuştu.

Babacan, sektörde başlayan kampanyalarla kendilerinin de fedakarlıkta bulunarak, inşaat malzemeleri fiyatlarında yaşanan yükseliş eğilimine rağmen kampanyayı desteklediklerini kaydederek, konut sektöründe başlatılan kampanyadan bahsetti.

Bu girişimin sektörün hak ettiği noktaya ulaşmasında çok etkili olacağını dile getiren Babacan, "Sektör stoklarını eritirken yeni projeler başlayacak. Faiz oranlarının aynı eşikte kalması sektör olarak ortak beklentilerimiz arasında yer alıyor." dedi.





- "Bu oranlar konut satışlarına olumlu etki edecek"





Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, bankaların da elini taşın altına koyarak faiz indirimine gitmesinin herkesin ortak beklentisi arasında olduğunu anımsatarak, yıl başından beri bu yönde çağrıda bulunduklarını söyledi.

Ziraat Bankası'nın öncülük etmesiyle faiz oranlarının nihayet beklenilen oranlara gerilediğini dile getiren Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu durum da kampanyamızı hayata geçirmemize vesile oldu. Konut kredi faiz oranlarının 6 ayda yüzde 13,02'ye gerilemesi, elbette ki konut alımını tetikleyen çok önemli bir unsur olacak. Hayata geçirdiğimiz kampanya ile de birlikte düşünürsek bu sayede konut satışlarında yılın en parlak dönemine imza atacağız. Bu durum, her dönemde yatırım araçları arasında ilk sırada yer alan gayrimenkul ve inşaat sektörüne yönelik taleplere hız kazandıracak."

Demir, faizlerin bu seviyede sürmesi ve kampanyalarla hedeflenen rakamların çok üzerinde konut satılabileceğini kaydetti.





- "Faizlerin konutta düşmesi sektöre verilen önemi gösteriyor"





Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, son 6 aylık dönemde konut kredi faiz oranları haricindeki kredi türlerinde artış yaşanırken, konutta tersine işleyen tablonun, bu sektörün öneminin anlaşılmasıyla direkt ilgili olduğunu söyledi.

İnşaatın 250 alt sektörü beslediğini ve milyonlarca kişiyi istihdam ettiğini dile getiren Özyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Sektörde, alınan tedbirler ve verilen destekler sayesinde kredi faizlerinde düşüş sağlandı. Geçen yıl sonunda yüzde 13,52 seviyesinde bulunan ortalama konut kredi faiz oranı, haziran ayının ilk haftası itibarıyla yüzde 13,02'ye geriledi. Faiz tarafında tedbir alınması gerektiğini hep söyledik. Ekonomide çarkların hızlanması, canlılık sağlanması her sektör gibi inşaat sektörünü de direkt etkileyecektir. Sektör temsilcileri olarak bizler bu konuda kalıcı çözüm üretilmesinden yanayız. Biz durursak, 250 sektörün işleri bozulur. Faiz tarafında da tedbir konusu elden bırakılmamalı, çünkü alım yapmak için faiz oranlarının düşük olması en önemli şart."





- "Özel sektöre yönelik tedbirler artarak devam etmeli"





İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, faizlerdeki artışın konut talebine etkisinin yadsınamaz boyutta olduğunu belirterek, talep düşüşünün ekonominin can damarlarından olan gayrimenkul sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi.

İnşaat sektörünün yavaşlamaya girmesinin genel ekonomiye olan olumsuz etkisinden bahseden Çulhalık, "Konut üretiminin büyük kısmının özel sektör tarafından gerçekleştirildiği düşünüldüğünde, özel sektöre yönelik teşviklerin artarak devam etmesi gerektiği düşüncesindeyiz." dedi.

Roya Yapı İcra Kurulu Başkanı Afşin Aykanat, sektör temsilcileri olarak her zaman faiz oranlarının yüzde 1'in altına düşürülmesi gerektiğini savunduklarını belirterek, "Sektördeki durgunluğun yok olmasını ancak faiz oranlarındaki indirim sağlayabilirdi. Faiz eşiğinin aylık yüzde 13.02 gibi bir orana gerilemesiyle yatırımcı talepleri de hızla artış yönüne geçti." şeklinde konuştu.

Ulusal kampanya sayesinde sektörün yeniden hareketlendiğini kaydeden Aykanat, yatırım ve oturum odaklı talebi bulunanların faiz oranlarındaki düşüşü bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.

Aykanat, "Bu durumdan sadece doğrudan ve dolaylı olarak yüzlerce sektörü besleyen gayrimenkul ve inşaat sektörü değil, yatırımcılar da Türkiye ekonomisi de kazançlı çıkıyor." yorumunu yaptı.