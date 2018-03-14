İSTANBUL (AA) - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, gayrimenkul sektörünün önünde kısmi durgunluğun biteceği ve yukarı ivmeleneceği bir dönem olduğunu belirterek, "Konut sektörü cazibesini kaybetmez. Konut alanlar hep kazandı. İstanbul’a yapılan hiçbir yatırım boşa gitmez." ifadelerini kullandı.

Elmas yaptığı yazılı açıklamada, 2017'de 1 milyon 405 bin konutluk rekor kırıldığına dikkati çekerek, son dönemde gerçeği yansıtmayan bazı açıklamalarla sektörün cazibesini yitirdiğine yönelik bir algı oluşturulduğunu aktardı.

Alternatif finansman modelleri ya da kampanyalarla zor zamanları fırsatı çevirmeyi bildiklerini kaydeden Elmas, "Bölgesel bazı problemleri tüm sektöre mal etmek doğru değil. Balon söylemi 10 yıldır hiç bitmedi. Bu söylemlerden etkilenenler kaybetti. Ancak konut alanlar hep kazandı." yorumunu yaptı.

Elmas, KONUTDER olarak düzenli bir şekilde sektörü, ekonomik konjonktürü takip ve analiz ettiklerini vurgulayarak, "Her yıl ocak, şubat aylarında mevsim etkisiyle satışlarda düşüş yaşanır. Mevsim etkisi tüm sektörler için geçerlidir. Bu yıl farklı olarak bu sürece kısmen kasım ve aralık ayları da eklendi. Bunun temel sebebi faizler gibi görünüyor. Kasım, aralıkta düşüş yaşanırken Ocak 2018'de bir önceki yılın ocak ayına göre İstanbul yüzde 3,5, Türkiye yüzde 1,7 artış yaşadı." bilgisini verdi.





- "İstanbul'a yapılan hiçbir yatırım boşa gitmez"





Altan Elmas, Türkiye gayrimenkul sektörünün cazibesini yitirmeyeceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle İstanbul, marka değeri giderek yükselen bir marka kent. İstanbul'a yapılan hiçbir yatırım boşa gitmez. Dünyanın her yerinden insanlar İstanbul'dan konut satın alıyor. Genç nüfus, evlilikler, boşanmalar, artan nüfus, artan gelir ve kentsel dönüşümden kaynaklı yenilenme ihtiyacını göz önünde bulundurduğumuzda sektörün 20 yıl daha bu şekilde gideceğini söyleyebiliriz. Arz ve talep dengesi sektörün kısa vadeli cazibesini elbette dönemsel olarak etkileyecektir. Sektör cazibesini kaybetmiyor ama dinamikleri değişiyor.

Nüfus artışları ve köyden kentlere göç başka bir evreye geçti. Artık bölgesel merkezler oluşuyor. Göç, İstanbul'dan çok bu merkezlere oluyor. Ankara ve İzmir hala göç alıyor ancak asıl göçü Antalya, Bursa Urfa, Samsun, Gaziantep gibi illerimiz alıyor. Bu illere küçük illerden de göç devam ediyor. Nüfusu 1 milyonu geçen illerimiz çevre illerden de göç alıyor. Konut piyasası bu illerimizde çok canlı."

Konut yatırımı için ideal bir dönemde olunduğuna işaret eden Elmas, "Cebinde parası olan için cazip fırsatlar sunulan bir dönem içerisindeyiz. Çünkü maliyetlerde yüzde 22'lik bir artış olmasına rağmen bu maliyetler hala fiyatlara yansıtılamadı. Ayrıca firmalar sıfır faizli çok cazip ödeme imkanları sunuyor. Kredi faizlerinin düşmesini beklemenin 5 ya da 10 yıllık bir kredide çok anlamlı olmadığını vurgulamalıyız. Daha sonra faizler düşerse tekrar yapılandırma istenebilir. Örneğin 1,17'den kredi kullandınız, yarın faizler yüzde 1 seviyesine düştüğünde daha önceki kredinin yapılandırılması mümkün. Tüketici bu hakkını çok fazla bilmiyor." bilgisini verdi.





- "Sektöre doğru yön vermeye çalışıyoruz"





Sektörde sağlıklı büyüme ve sorunların çözümü için atılan adımları da paylaşan Elmas, şu ifadeleri kullandı:

"Kısa vadeli sorunların arasında kamuyu ilgilendiren düzenlemelerle çözülebilecek maddeler var. Bunları sektör temsilcileri olarak ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla görüşerek çözmeye çalışıyoruz. Bu amaçla belirlenen konular çerçevesinde kendi içimizde komiteler kurmuş durumdayız. Sektörün geçmişini, satış, stok, fiyat, milli gelir, kredi gibi makro büyüklükleri belli periyotlarla güncelleyerek raporlar hazırlıyoruz.

Böylelikle üyelerimize ve sektöre doğru yön vermeye çalışıyoruz. Sektör temsilcisi olarak kamuoyuna en doğru bilgilerin ulaştırılması için düzenli bilgilendirmeler yapıyoruz. Hükümetimiz, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarla birlikte diğer kamu kuruluşlarıyla sektörün hem gelişimini, hem ihtiyaçlarını hem de çözüm önerilerimizi sunarak ülkemize faydalı olmaya gayret ediyoruz. Üyelerimiz ve paydaşlarımızla birlikte standartlarımızı artırmaya çalışıyoruz."

Sektörün kamudan beklentilerine de değinen Elmas, "Sektör yükselen maliyetlere karşı ilave destekler bekliyor. Bunun başında KDV düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi geliyor. Devreden KDV'nin iade edilmesine dönük düzenlemeyi çok önemsiyoruz. En yüksek KDV alacağı olan sektörlerden biriyiz. Konut alıcılarımızın kullandığı konut kredi faizini gelir vergisinden mahsup edilebilmesi imkanı çok önemli ve sosyal devlet anlayışının gereği olarak değerlendiriyoruz. Yabancıya konut satışının beklenen faydayı vermesi için Eximbank imkanlarından gayrimenkul sektörünün faydalanması da önemli taleplerimizden birisidir."



Elmas, ayrıca tüm dünyada olduğu gibi konut kredileri ve inşaat sektörü konusunda ihtisaslaşmış bir bankanın sektörün gelişimine katkı vereceğini, orta ve orta alt gelir seviyesinin konut edinimini kolaylaştıracağını düşündüklerini kaydetti.