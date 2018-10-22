Konuşma zorluğu çeken çocuklara yüzme eğitimi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediyesinin başlattığı dil ve konuşma terapilerine katılan çocuklara, yüzme eğitimi de verilecek.

Çankırı'da konuşma problemi yaşayan çocuklar için Engelli Koordinasyon Merkezi bünyesinde düzenlenen konuşma terapisi eğitimlerine başvuran çocukların eğitimi, yüzme dersleri ile desteklenecek.

Belediye Başkanı Hüseyin Boz, yaptığı yazılı açıklamada, bir ay boyunca yüzme faaliyetinden faydalanacak ilk grupta yer alan çocuklara, sonraki aşamada ailelerinin de eşlik edebileceğini söyledi.

Aktiviteler ve sosyal ortamların çocukların gelişimine önemli katkı sağlayacağı düşüncesi ile hareket ettiklerini belirten Boz, çocukların dil ve konuşma eğitimleri süresince motivasyonlarını arttıracak her faaliyetin önemli olduğunu ifade etti.