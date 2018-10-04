Konuk rektörlere pilot üniversite projesi anlatıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr Vatan Karakaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'a pilot üniversite projeleri hakkında bilgi verdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, AEÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Yunus Emre ve Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu'na katılmak üzere kente gelen Yıldız ve Taş, Rektör Karakaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Karakaya, Yükseköğretim Kurulu'nun AEÜ'yü jeotermal ve tarım alanlarında jeotermal üniversite olarak açıklamasından sonra yoğun bir çalışma sürecine girdiklerini belirterek, hazırladıkları 7 ayrı projenin Kırşehir ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Konuk rektörler Yıldız ve Taş da, düzenlenen sempozyumda konuşmacı olarak yer almaktan mutlu olduklarını belirterek, AEÜ'nün alanında uzman ve deneyimli akademik kadrosunun hem başarısı hem de bilimsel çalışmaları ile adından söz ettirdiğini dile getirdi.



