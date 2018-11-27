Kontrolden çıkan otomobil mezarların üzerine düştü

ANKARA (AA) - Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kontrolden çıkan bir otomobil, mezarların üzerine düştü.

Alınan bilgiye göre, Fırat Y. idaresindeki 06 YGF 75 plakalı otomobil, Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

Araç, daha sonra yol kenarındaki mezarların üzerine düştü.

Kazanın ardından sürücü kendi imkanlarıyla aracın içerisinden çıkarken kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir yolcu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.