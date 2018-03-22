Kontrolden çıkan araç zincirleme kazaya yol açtı

KARAMAN (AA) - Karaman’da, köprülü kavşak üzerinde kontrolden çıkan araç, yolun hem üst hem de altında kazaya yol açtı.

Alınan bilgilere göre, Süleyman Kazanç yönetimindeki 70 DV 993 plakalı otomobil, Ereğli Köprülü Kavşak'ta kontrolden çıkarak, önce köprünün korkuluklarına ardından da önünde seyreden traktörün römorkuna çarptı.

Bu arada köprüden kopan korkuluk demiri, köprünün altından altından geçen Tolga Özbek’in kullandığı 34 ER 4554 plakalı otomobilin ön camına düştü. Bu kazayı gören Yılmaz Götaş'ın, 70 DD 164 plakalı otomobiliyle fren yapması üzerine, bu araca arkadan gelen Muzaffer Arı idaresindeki 42 CCA 95 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.

Kaza nedeniyle köprülü kavşak bir süre trafiğe kapandı.