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KONSİAD yönetimi gazetecilerle bir araya geldi

KONYA (AA) - Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği (KONSİAD) Konya Şubesi yöneticileri gazetecilerle bir araya geldi.KONSİAD Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, bir otelde düzenlenen programla kentte görev yapan gazetecilerle tanıştı....

07 Ocak 2018 Pazar 14:22
KONSİAD yönetimi gazetecilerle bir araya geldi
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KONYA (AA) - Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği (KONSİAD) Konya Şubesi yöneticileri gazetecilerle bir araya geldi.

KONSİAD Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, bir otelde düzenlenen programla kentte görev yapan gazetecilerle tanıştı.

Aydın, programda yaptığı konuşmada, gazetecilerin demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu dile getirdi.

Derneğin çalışmaları hakkında bilgiler veren Aydın, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllar içerisinde KONSİAD olarak ülkemiz için çeşitli alanlarda çalışma yürüttük. 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak ve bu duyguyu diri tutmak için çeşitli organizasyonlar düzenledik. Sektörlerimizi masaya yatırdık. Siyasilerimizi ziyaret ederek Konya'nın sorunlarını paylaştık. İnşallah 2018 yılında da çeşitli faaliyetlerle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Anahtar Kelimeler:
KONSİADKonya
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