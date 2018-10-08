Komutanından kahraman şehidin ailesine ziyaret

NİĞDE (AA) - 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilerek darbenin önlenmesinde kahramanlık destanı yazan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine gelen Korgeneral Aksakallı, Çukurkuyu Şehitliği'nde Halisdemir'in kabrinde dua etti.

Şehitlikte yaklaşık yarım saat kalan Aksakallı, daha sonra Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ni gezdi.

Aksakallı, şehidin baba evine geçerek baba Hasan Hüseyin, kardeşler Doğan ve Soner Halisdemir ile bir süre sohbet etti.