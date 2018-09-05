Kömür üretiminde hedef 5 yılda 10 milyon ton

ZONGULDAK (AA) - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ta bulunan Madenci Şehitliği ile Maden Müzesi'ni gezdi. Müzede yer alan maden işçilerinin kullandığı araç ve gereçler hakkında bilgi alan Dönmez, maden şehitleri için dua etti.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, bu coğrafyanın bir avuç kömür için ömrünü verenlerin coğrafyası olduğunu söyledi.

Geldikleri andan itibaren dokundukları her şeyde, baktıkları her ağaçta, taşta, kentin havasında, suyunda madencilik şehrini hissettiklerini belirten Dönmez, kente birçok kez geldiğini dile getirdi.

Dönmez, geçen yıl milli enerji maden politikası kapsamında yerli kaynakların ekonomiye kazandırılmasıyla alakalı birtakım projeler ve hedefler açıkladıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bunların bir kısmı Zonguldak havzamızla alakalıydı. Zonguldak son derece kaliteli taş kömürü madenine sahip ancak yeterince üretim yapamıyorduk. Bunun çeşitli nedenleri var, bunları burada tartışacak değiliz. Biz kendi içimizde tartıştık, sektörle tartıştık, Zonguldak'taki yöneticilerimizle tartıştık sonunda karar verdik. Bu konuda hemfikir olduk. İşçilerimiz de hem fikir oldu, destek oldu. 'Yeter ki Zonguldak'ta üretim, istihdam artsın, başka bir şey istemiyoruz." dediler. Biz de üretimin ve istihdamın artması için 'eyvallah' dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce buradaydı. Cumhurbaşkanımız dedi ki, "Bin 500 işçiyi, çalışanımızı taş kömürüne alacağız ve istihdam edeceğiz.' Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü bizim için talimattır, gereği yapılacaktır. Bu konuda taş kömürü kurumumuz, Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR ile istişare halinde. Gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra süratle işçi alımlarını yapmış olacağız inşallah."

Burada 1,5 milyar ton kömür rezervi bulunduğunu belirten Dönmez, "Üretim miktarımız 1 milyon ton civarında, bunu arttırmamız lazım. Biz yıllık yaklaşık 30 milyon ton civarında taş kömürü ithal ediyoruz. Bunun için de 3 ila 4 milyar dolar civarında bir kaynak ayırıyoruz. Bugünlerde, ekonomik sorunları çokça konuştuğumuz şu ortamda cari açığı azaltmak için ithal ürünleri mümkün olduğu kadar yerli kaynaklardan temin etme zorunluluğu aşikar ortaya çıkmış oldu. Bunun da en kolay yöntemlerden birisi tabii ki burada yatırım yapmak, hazırlık yapmak ve istihdam ederek önce bölgenin sonra da ülkenin kalkınması için gerekenleri yapmak." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, TKK'nın kendi işletmelerinde üretimine devam edeceğini dile getirerek, "Hedefimiz 5 yıl içerisinde üretimi özel sektör ve kamu ile 7 ila 10 milyon tona çıkartmak, istihdamı da bugün iki katına çıkartmaktır. Bunun için hep birlikte çalışacağız, biz bize düşeni yapacağız siz de inşallah size düşeni yaparsanız mutlu oluruz." diye konuştu.

Maden ocağına indi

Bakan Dönmez, daha sonra Kilimli ilçesindeki TTK Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletme Müessesine ait kömür ocağına girmek için işçi kıyafetlerini giydi, gaz maskesi, baret ve madenci feneri gibi ekipmanları da yanına aldı.

Dönmez, kişisel koruyucuların nasıl ve hangi durumlarda kullanıldığına yönelik kurum yetkililerince de bilgilendirildi. Dönmez'e ayrıca çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Bakan Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocağa girmeden evvel bakan, müdür ayrımı yapmaksızın iş güvenliği teçhizatını taktıklarını ve gerekli kullanım eğitimlerini aldıklarını belirtti.

Maden ocağına inmenin kendisi için ilk olmadığını, üniversite yıllarında da teknik bir inceleme için girdiğinin anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Şimdi hep birlikte gireceğiz. Aşağıda işçi kardeşlerimizle birlikte onların sofralarına ortak olacağız. Bizim için önce güvenlik. Son dönemde güvenlikle alakalı kuralları gittikçe mevzuat bazında arttırdık, denetlemeleri de arttırdık. Geçtiğimiz yıllara göre iş kaza oranlarımız düştü. Sayısal rakamlar vermiyoruz nazar değmesin diye. Gönül ister ki, tabii sıfır iş kazasıyla bu işleri yapabilmek. Bu vesileyle biz madenlerimizde iş kazası dolayısıyla hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyoruz."

Dönmez, beraberindekilerle işçi asansörü ile eksi 160 ve 260 kodları arasına indi.

Muhabir: Gökhan Yılmaz-Mustafa Kemal Bektaş