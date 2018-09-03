Komşusunun tabanca ve tornavidayla yaraladığı kişi öldü

KONYA (AA) - Konya'da aralarında husumet bulunan komşusunun sokak ortasında tabanca ve tornavidayla yaraladığı kişi öldü.

Merkez Selçuklu ilçesinde komşusu Muammer D'nin (62), silah ve tornavidayla saldırısında ağır yaralanan Mevlüt Akbaş (37), tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Muammer D. ile husumetli olduğu komşusu Mevlüt Akbaş, 27 Ağustos'ta Bosna Hersek Mahallesi Sahra Sokağı'nda karşılaşmış, ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Önce Akbaş'a tabancayla ateş açan, yere yığılınca da tornavidayla saldıran Muammer D, daha sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu.



Muammer D, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Yaralanan Akbaş, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.



