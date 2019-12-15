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Komandolardan öğrencilere videolu mesaj

- Antalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile yanıt verdi

Genel 15.12.2019, 13:50
Komandolardan öğrencilere videolu mesaj
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ANKARA (AA) - Antalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, sevgi ve şefkatin pınarı kahraman Mehmetçiğe minik yürekleriyle kocaman duygular besleyen çocuklardan mektuplar gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Kızılören İlkokulu öğrencilerinin yazdığı mektuplara cevap, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerlerden geldi.

Tam teçhizatlı halde, karla kaplı bir arazide Türk bayrağı ile bir video hazırlayan Mehmetçik, öğrencilere şu mesajı verdi:

"Antalya Serik Kızılören İlköğretim Okulunun kıymetli öğretmenleri ve sevgili öğrencileri, göndermiş olduğunuz mektuplar elimize ulaştı. Bizlerin burada en büyük moral kaynağı sizin göndermiş olduğunuz mektuplardır. Sizin gibi çocuklarımız olduğu için geleceğe umutla bakıyoruz. Gönderdiğiniz mektuplar için Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur olarak teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız."

#Antalya Serik Kızılören İlkokulu #Hakkari Dağ Komando Tugayı 3. Tabur Komutanlığı #mektup #Milli Savunma Bakanlığı #öğrenci #Twitter #video
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