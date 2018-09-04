Komandolar teröristlerin inlerine girdi

ANKARA - SARP ÖZER

Irak sınırında, teröristlerce "girilemez" olarak nitelendirilen İkiyaka Dağları'nda operasyonlarına aralıksız devam eden güvenlik güçleri, üç haftada 16 teröristi etkisiz hale getirdi. Komandolar, bölücü örgütün bölgedeki yapılanmasına büyük darbe indirdi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, üç haftadır İkiyaka Dağları'nda, 3 bin 500 metrenin üzerindeki rakımlarda operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Hava destekli operasyonlar kapsamında komandolar, İkiyaka Dağları'nda teröristlerin "girilemez" olarak nitelendirdikleri yerlere bir kez daha girdi. Üç haftada 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar sonucunda, bölücü örgütün bölgedeki yapılanmasına büyük darbe vuruldu.

Bölgedeki operasyonlarda yapılan arama tarama faaliyetleri sonucu, tespit edilen mağaralarda ise değişik çap ve silahlara ait çok sayıda mühimmat, el bombaları ve büyük miktarda yaşam malzemesi bulundu. Bulunan malzemeler yerlerinde imha edilirken mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

MAKÖ'ler patlayıcı arıyor

Operasyonlarda, Mayın Arama Köpekleri (MAKÖ) de görev aldı. MAKÖ'ler sayesinde tespit edilen çok sayıda el yapımı patlayıcı, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timlerince imha edildi.

Mehmetçik'in, devam eden operasyonlar sonucu bölgede alan kontrolünü etkin olarak sağladığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinin, bölgede arzu edilen huzur ve güven ortamını tesis etmek için her türlü zor koşulda görevine kararlı bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Teröristler örgütten kaçmaya çalışıyor

Operasyonların ardından bölgedeki birçok teröristin bölücü terör örgütünden kaçmak için fırsat kolladığı öğrenildi. Operasyonlarda verilen ağır zayiatların ardından kendilerinin bile bile ölüme gönderildiği, örgütten kaçmanın yollarını aradıkları bilgisi, teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı.

Kırmızı listeye bir çizik daha

Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları bölgesinde düzenlenen operasyonda, aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden'in de etkisiz hale getirildiği açıklandı.